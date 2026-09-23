Мошенники стали чаще обманывать родителей под видом школьных чатов

Мошенники стали активнее использовать школьные темы для обмана родителей и учеников. Они предлагают вступить в чат или активировать электронный дневник, сообщает RT .

Руководитель отдела цифровой трансформации научно-образовательного центра Федеральной налоговой службы России и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Александр Староверов рассказал, что преступники пишут от имени родительского комитета. Они предлагают вступить в чат или покинуть его, а затем присылают код с поддельной страницы группы и просят его назвать.

«Мошенники сейчас активно используют школьные темы — например, вступление в родительский чат или активацию электронного дневника», — заявил Староверов.

Получив код, злоумышленники могут имитировать вход в «Госуслуги» и другие сервисы. Затем человека пугают кредитами или обвинениями в финансировании запрещенных организаций и предлагают решить проблему за деньги.

«Если вас запугивают — это уже признак мошенничества», — предупредил эксперт.

Староверов посоветовал не передавать коды подтверждения, не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги в спешке. При угрозах он рекомендовал обратиться в полицию и сообщить о звонках и сообщениях. Ранее стало известно, что мошенники рассылают россиянам поддельные уведомления о долгах по налогам.

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