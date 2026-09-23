Младенец умирал на полу в грязи: жители Кубани просят проверить горе-мать

К жительнице Краснодара Екатерине в магазине подошла молодая девушка по имени Юлия с просьбой купить ей продукты. Она находилась на последнем сроке беременности и выглядела подавленно.

Екатерина расспросила девушку о ее судьбе. Та рассказала, что вместе с мужем воспитывала двоих детей 5 и 3 лет (один из ребят от предыдущих отношений), но денег семье не хватало. Юлию лишили родительских прав, потому что она не могла обеспечить детям нормальных условий для жизни.

Ее первого ребенка усыновили, а второй находится в детдоме. Юлия утверждала, что ей не дают видеться с ним. Девушка не получала никаких пособий и вынуждена была просить помощи у неравнодушных прохожих, чтобы добыть еду.

21-летняя девушка вместе с мужем жила в посуточном номере за 1600 рублей в день. Каждое утро они просили милостыню у прохожих. Администратор отеля сообщил, что супруг девушки выпивал, а еще поднимал на нее руку.

Екатерина также навестила семью после рождения третьего ребенка. По ее словам, младенец лежал на полу в грязи и медленно умирал с голоду. В итоге мать с малышом отвезли в больницу, там ребенка наконец-то покормили.

Дальнейшая судьба семьи неизвестна. Но пользователи Сети просят органы опеки обратить внимание на эту ситуацию.

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