Глава ГУР Украины Буданов*: на Путина совершались покушения

сегодня в 15:34

Руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов* заявил, что Киев совершал покушения на российского лидера Владимира Путина, но все они были неудачными. Об этом сообщает РИА Новости .

«Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сказал Буданов*.

В ответ на данное заявление пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что безопасность президента обеспечивается в стране на должном уровне. По его словам, все угрозы от Украины очевидны.

В прошлом году Киев пытался ударить дроном по кремлевской резиденции Путина.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.