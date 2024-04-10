Глава Чехова призвал жителей сохранять спокойствие из-за ввода сигнала «Сирена»

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие во время работы правоохранительных органов, которые ловят сбежавшего пособника террористов.

Собакин подтвердил, что на территории Чехова укрывается преступник. Глава городского округа попросил жителей сохранять спокойствие.

«Прошу всех сохранять спокойствие! Работают органы МВД и ФСБ», — написал Собакин в Telegram-канале.

Он отметил, что введен сигнал «Сирена». Глава Чехова держит ситуацию на личном контроле и будет информировать жителей об оперативных мероприятиях.

Подозреваемый в нападении на КЦ «Крокус Сити Холл» скрылся от силовиков в лесу в Подмосковье. Уже 10 апреля в 14:45 поступил сигнал о сборе всех сотрудников Росгвардии и МВД в Чехове. У сбежавшего может быть вооружение.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Трагедия унесла жизни 144 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в дальнейшем важно сопровождать и помогать родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале.

«Некоторые семьи, а у нас (в Подмосковье — ред.) есть такие, потеряли обоих родителей», — сказал глава региона.