Один из подозреваемых в нападении на «Крокус» скрылся в лесу Чехова

Сигнал «Сирена» объявлен в Чехове для поимки подозреваемого по делу «Крокуса»

Подозреваемый в нападении на КЦ «Крокус Сити Холл» скрылся от силовиков в лесу в Подмосковье. В городском округе Чехов ввели сигнал «Сирена», сообщает Baza.

Предварительно, 9 апреля около 22:47 47-летний подозреваемый Николай С. скрылся в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское.

Уже 10 апреля в 14:45 поступил сигнал о сборе всех сотрудников Росгвардии и МВД в Чехове. У сбежавшего может быть вооружение.

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Они расстреливали людей, а затем подожгли здание. В результате возгорания обрушилась крыша. Жертвами теракта стали 144 человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в Красногорске семью погибшего во время теракта. Он назвал произошедшее варварским и жесточайшим преступлением.

«Вы потеряли своего близкого человека. Я приехал к вам, чтобы выразить соболезнования. В теракте погибло 20 жителей Подмосковья, 13 до сих пор госпитализированы. Для нас очень важно сопровождать людей, оказавшихся в беде. Конечно, близкого человека невозможно ничем заменить, но хотим, чтобы вы понимали — вы не одни», — сказал Воробьев.