Самая тяжелая ситуация в Белгородской области складывается в Шебекинском округе. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании, сообщает РИА Новости .

По словам губернатора Белгородской области, из самого Шебекина эвакуировались уже 50-70% жителей. Также он добавил, что в округе в 2024 году пострадали от атак ВСУ почти 300 человек, 36 мирных жителей погибло.

На фоне сложившейся ситуации Путин поддержал мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области.

Также на совещании губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту, что в регионе готовы пункты временного размещения на случай необходимости. В них могут разместиться 1576 человек. Кроме того, в случае необходимости власти могут развернуть ПВР на более чем 32 тыс. человек.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о 28 населенных пунктах региона, находящихся под контролем ВСУ. Из приграничных районов уехало около 121 тыс. человек.