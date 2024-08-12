Смирнов: 28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем ВСУ

сегодня в 15:27

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на данный момент 28 населенных пунктов региона находятся под контролем ВСУ. Судьба порядка 2 тысяч человек неизвестна, сообщает РИА Новости .

На совещании президента России Владимира Путина Смирнов отметил, что ситуация в Курской области сложная. Приграничные районы покинули около 121 тысячи человек.

По его словам, в результате ударов ВСУ погибли 12 гражданских лиц. Ранения получил 121 человек.

Ранее задержанный в Беловском районе украинский военный на допросе рассказал о целях ВСУ, напавших на Курскую область. По его словам, киевский режим планирует захватить российские территории, чтобы в дальнейшем обменивать их в ходе переговоров.