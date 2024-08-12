Задержанный в Беловском районе украинский военный на допросе рассказал о целях ВСУ, напавших на Курскую область, сообщает SHOT .

По словам пленного, украинское командование поставило перед ВСУ задачу дойти до Курска и Белгорода. Киевский режим планирует захватить российские территории, чтобы в дальнейшем обменивать их в ходе переговоров.

Кроме того, военный рассказал, что ВСУ было приказано расстреливать мирных жителей в случае оказания сопротивления. Он также отметил, что украинские бойцы занимались мародерством.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала украинского военного в Беловском районе Курской области. Его бросили во время боя сослуживцы.