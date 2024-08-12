ФСБ задержала украинского военного в Беловском районе Курской области

В Курской области задержали украинского военнослужащего. Он рассказал о приказе расстреливать мирных жителей и случаях мародерства со стороны ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Задержание бойца ВСУ произвели сотрудники пограничного управления ФСБ России в Беловском районе. Им также помогали местные жители.

В результате в плен сдался военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он рассказал о приказах, которые были выданы украинским военным.

По его словам, им приказали расстреливать местных жителей, если они будут оказывать сопротивление. Кроме того, пленный рассказал о случаях мародерства со стороны ВСУ. Они забирали с собой все, что находили в оставленных домах гражданских.

Пленный отметил, что во время боя его бросили сослуживцы. Он попытался самостоятельно вернуться на Украину, именно тогда его задержали.