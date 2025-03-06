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Глава аппарата спикера Джонсона врезался в полицейскую машину в нетрезвом виде

Главу аппарата спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона Хейден Хейнс задержали за вождение в нетрезвом виде после того, как он врезался в полицейскую машину, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Отмечается, что его задержали во вторник вечером после выступления американского президента Дональда Трампа перед конгрессом.

Пресс-секретарь Джонсона заявил, что спикер палаты представителей конгресса в курсе этого инцидента.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что союзники Соединенных Штатов в Европе осознают необходимость завершения конфликта на Украине.