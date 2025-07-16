Упаковали с бананами: кокаин на 12 миллиардов нашли в питерском порту

Более 800 кг кокаина на 12 млрд руб нашли в грузе с бананами в порту Петербурга

Таможенники и сотрудники ФСБ обнаружили в порту Санкт-Петербурга крупную партию кокаина, спрятанную в грузе с бананами. Всего они нашли 820 кг запрещенного вещества общей стоимостью 12 млрд рублей, сообщает Baza .

Наркотики переправила в Россию одна из южноамериканских группировок. Российские правоохранители узнали об этом, получив наводку. В связи с этим в порту был организован тщательный досмотр каждого прибывшего груза.

Кроме того, для обследования привлекались служебные собаки. Благодаря этим действиям в одном из контейнеров с бананами нашли 820 брикетов с белым порошком. Вещество отправили на экспертизу.

Специалисты выяснили, что найденный порошок — кокаин. По данным таможенников, это крупнейшая партия, перехваченная в 2025 году.

Ранее 15,6 кг кокаина нашли таможенники в розах, отправленных в Россию из Эквадора. Цена такой партии на черном рынке составляет примерно 200 млн рублей.