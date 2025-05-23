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15,6 кг кокаина нашли таможенники в розах, отправленных в Россию из Эквадора

15,6 килограмм кокаина спрятали в розах, которые ехали в РФ из Эквадора. Цена такой партии на черном рынке составляет примерно 200 млн рублей, сообщает SHOT .

Наркотические вещества поместили в плоские листы, а также тонкие трубки. Затем их аккуратно спрятали между цветами роз. Партию отправили в Балашиху в Московской области в фуре.

Работники ФТС и ФСБ выяснили, кто получил товар. Им оказался колумбиец. Мужчина спрятал наркотики в гараже, а от цветов избавился.

В квартире тоже обнаружили огромное количество кокаина. Колумбийца могут посадить на пожизненное.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские провели изъятие около 61 килограмм кокаина. Партия приехала на корабле из Эквадора.