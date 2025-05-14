Это не бананы: кокаин из Эквадора на 500 млн рублей нашли в порту Петербурга

В Санкт-Петербурге полицейские изъяли более 61 кг запрещенных веществ, которые прибыли в страну на морском судне из Эквадора, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

При проведении досмотра одного из контейнеров на корабле полицейские нашли тайники, где было 50 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. Один из них отправили на экспертизу, подтвердившую, что это кокаин. Вес брикета был около 1 кг. Остальные пакеты также исследуют.

Сейчас специалисты работают над установлением лиц, которые причастны к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей).

Как написал Mash, кокаин пытались ввезти в страну под видом бананов. Тайник сделали в технических полостях контейнера с бананами.