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Джонсон: в ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что союзники Соединенных Штатов в Европе осознают необходимость завершения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что этот конфликт продолжается «слишком долго».

«Могу сказать, что наши европейские союзники также осознали эту необходимость», — заявил Джонсон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, как относится к мирной инициативе президента США Дональда Трампа по Украине. Он «оптимистично настроен» в отношении нее. По словам Рютте, начавшийся разговор Вашингтона и Москвы важен.