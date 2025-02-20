Генсек НАТО оптимистично настроен в отношении решения Трампа по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, как относится к мирной инициативе президента США Дональда Трампа по Украине. Он «оптимистично настроен» в отношении нее, сообщает РИА Новости .

По словам Рютте, начавшийся разговор Вашингтона и Москвы важен. Однако он считает, что для достижения будущего мирного соглашения должны быть «надежные гарантии безопасности».

Рютте отметил, что одним из их вариантов может стать размещение европейских военных на Украине. По его словам, США не против такого исхода событий.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс напомнил, что Трамп не отказывается ни от каких способов достижения мира на Украине, когда начинает какие-либо переговоры.

По словам Вэнса, урегулирование конфликта находится «на ранних стадиях». Вице-президент США добавил, что мир нужен всем, он «в интересах России, Украины, Европы и США».

Ранее стало известно, что США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции ООН.