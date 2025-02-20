Впервые с начала спецоперации Вашингтон не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН. Авторы документа — Франция, Германия, Британия, Канада, Польша, Швейцария и страны Прибалтики, сообщает РИА Новости .

Проект документа подготовили к 24 февраля. Он требует от России немедленно вывести все войска с территории Украины. При этом в нем нет ни слова о праве народа на самоопределение, о чем говорится в Уставе ООН.

В тексте Россию обвиняют в ударах по гражданской инфраструктуре, хотя глава государства Владимир Путин и официальные представители Минобороны не раз говорили, что удары наносятся точечно. Более того, в проекте не говорится ни слова о нахождении ВСУ в Курской области и о преступлениях, совершенных украинскими бойцами.

В ООН приняли уже 6 резолюций, посвященных поддержке Киева и игнорирующих проблемы Москвы. В каждом из этих документов США были соавторами при президентстве Джо Байдена.

При Дональде Трампе отношения России и США стали стремительно меняться. 18 февраля были проведены переговоры между делегациями стран, которые условились не только восстановить экономические отношения, но и встать на путь урегулирования украинского конфликта. Ожидается, что в ближайшем будущем Путин и Трамп проведут личную встречу.