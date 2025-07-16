Исследование: более 60% пользователей VK выкладывают истории

22% рассказывают о событиях из жизни, 16% сохраняют момент для себя, 12% ждут отклика от друзей и подписчиков, а 11% делятся полезной или интересной информацией.

Еще 19% воспринимают истории как ритуал: они начинают день со снимка кофе или записывают важные мысли, делятся настроением. Одновременно молодые люди до 24 лет могут таким способом флиртовать или делать первый шаг к диалогу, а еще 31% пользователей признался, что для них большое значение имеет обратная связь от друзей.

При этом существуют барьеры и триггеры: женщины признались, что не всегда решаются выложить историю, если их не удовлетворяет внешний вид, а 12% не готовы выложить видео с лицом крупным планом.