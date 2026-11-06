Звезда «Не родись красивой» Уварова взыскала алименты с мужа, но не развелась
Фото - © Нина Зотина/РИА Новости
Актриса Нелли Уварова в судебном порядке добилась взыскания алиментов со своего супруга, актера Александра Гришина, несмотря на сохранение официального брака. Об этом сообщает Starhit.
Знакомые из окружения звездной пары подтвердили изданию, что семейные отношения фактически завершились. Супруги длительное время проживают раздельно и перестали носить обручальные кольца.
Поскольку у артистов подрастают двое общих несовершеннолетних детей — 15-летняя дочь Ия и 10-летний сын Игнатий, расторжение брака возможно исключительно через суд. После того как Гришин перестал оказывать материальную помощь в содержании наследников, звезда сериала «Не родись красивой» решила урегулировать вопрос мирным путем.
Она обратилась к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа без подачи полноценного искового заявления.
Судья удовлетворил требования артистки в полном объеме. Он обязал отца перечислять одну треть от всех видов доходов на содержание сына и дочери. В случае уклонения от добровольных выплат Уварова сможет передать исполнительный документ в службу судебных приставов для принудительного удержания денежных средств.
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