Звезда «Не родись красивой» Уварова взыскала алименты с мужа, но не развелась

Актриса Нелли Уварова в судебном порядке добилась взыскания алиментов со своего супруга, актера Александра Гришина, несмотря на сохранение официального брака. Об этом сообщает Starhit .

Знакомые из окружения звездной пары подтвердили изданию, что семейные отношения фактически завершились. Супруги длительное время проживают раздельно и перестали носить обручальные кольца.

Поскольку у артистов подрастают двое общих несовершеннолетних детей — 15-летняя дочь Ия и 10-летний сын Игнатий, расторжение брака возможно исключительно через суд. После того как Гришин перестал оказывать материальную помощь в содержании наследников, звезда сериала «Не родись красивой» решила урегулировать вопрос мирным путем.

Она обратилась к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа без подачи полноценного искового заявления.

Судья удовлетворил требования артистки в полном объеме. Он обязал отца перечислять одну треть от всех видов доходов на содержание сына и дочери. В случае уклонения от добровольных выплат Уварова сможет передать исполнительный документ в службу судебных приставов для принудительного удержания денежных средств.

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