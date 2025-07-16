Стресс и диеты: россиянам назвали главных врагов щитовидной железы

Эндокринолог Кристина Пришвина рассказала, что для сохранения здоровья щитовидной железы необходимо по максимуму избегать стресса и следить за питаем, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Здоровье щитовидной железы во многом зависит от образа жизни и привычек. Хронический стресс — один из главных врагов этого органа. Постоянное эмоциональное напряжение приводит к повышенной выработке кортизола, который подавляет функцию щитовидной железы и способствует набору лишнего веса. Нужно сокращать количество стресса и хорошо высыпаться», — отметила эксперт.

По мнению Пришвиной, дефицит микроэлементов также негативно сказывается на работе щитовидной железы. Йод — основной компонент гормонов, а селен участвует в их преобразовании и защищает щитовидку от окислительных процессов. Во избежание дефицита рекомендуется потреблять морскую рыбу, морепродукты, морскую капусту, яйца, орехи и бразильские орехи.

При этом избыточное потребление сои и крестоцветных овощей в виде капусты, брокколи и т. д. может затормозить усвоение йода. В умеренных количествах и при термической обработке они безопасны, а курение и сахар могут повлечь серьезные проблемы. Табачный дым угнетает функцию щитовидной железы за счет веществ в составе, а сахар провоцирует воспаление и нарушает баланс гормонов.

Строгие диеты менее 1000-1200 калорий в сутки активируют процесс выживания организма, когда замедляется метаболизм и снижается выработка гормонов. Эксперт рекомендовала следить за массой тела, избегать резких скачков веса, ограничить контакт с токсичными веществами с содержанием тяжелых металлов, фтора, хлора, мешающих усвоению йода.

В заключение эндокринолог отметила, что для профилактики следует регулярно проходить обследование и сдавать анализы на ТТГ, Т3, Т4 и антитела к ТПО, придерживаться здорового питания.