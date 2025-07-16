Депутат Горелкин: использование VPN для преступлений будет отягчающим фактором

Первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что россияне смогут свободно использовать VPN в законных целях, но применение для преступлений будет отягчающим обстоятельством, сообщает РИА Новости .

Ранее конституционный комитет ГД РФ одобрил поправки, по которым за рекламу VPN и подобных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тыс. рублей для физлиц, от 80 до 150 тыс. рублей — для должностных лиц, от 200 до 500 тыс. рублей — для юрлиц.

Горелкин подчеркнул, что россияне смогут и дальше свободно пользоваться VPN в любых законных целях.

«Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством», — добавил парламентарий.

Он напомнил, что еще в стране будут введены штрафы за рекламу VPN, которая запрещена еще с весны 2024 года

Ранее эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер рассказал, что запретить VPN в принципе невозможно, потому что это не сервис, а технология, использующаяся в том числе для работы компаний и разработки приложений.