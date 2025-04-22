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Гладков: в Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ пострадала женщина

В результате удара БПЛА ВСУ в селе Долгое Валуйского округа Белгородской области пострадала женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Долгое Валуйского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом.

Отмечается, что пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ. Пострадавшей госпитализация не понадобилась, лечение будет проходить амбулаторно.

Ранее из-за атаки ВСУ 13 апреля в селе Глотово Белгородской области мирный житель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Медики делают все возможное, чтобы мужчина как можно скорее восстановился.