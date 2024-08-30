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Гладков: три населенных пункта Белгородской области пострадали от атак БПЛА

Три населенных пункта Белгородской области пострадали от атак вражеских БПЛА. По предварительным данным, в этот раз обошлось без пострадавших, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В селе Петровка из-за сброса взрывного устройства пострадала кровля в частном доме, выбило окна. Хозяин дома отказался от помощи врачей. При этом соседнее здание полностью выгорело.

В селе Бочковка дрон врезался в территорию сельхозпредприятия. В поселке Горьковский Грайворонского городского округа из-за удара FPV-дрона пострадала крыша частного дома.

Ночью ракетная опасность была объявлена в Курской и Белгородской областях. Местных жителей просили спуститься в подвал до получения сигнала об отбое тревоги.