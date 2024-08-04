Гладков рассказал подробности атаки ВСУ на Шебекино, где погибла пенсионерка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил подробности очередной атаки со стороны ВСУ, в результате чего погибла пенсионерка, находящаяся в квартире одного из многоквартирных домов в Шебекине.

По словам Гладкова, Шебекино Белгородской области атаковали три украинских дрона. Один из беспилотников нанес удар по многоквартирному дому, в итоге повреждения получили квартиры в двух МДК, а в одной из них погибла женщина.

«От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Гладков.

Еще два дрона ударили по частным домам, после чего возникли пожары. Их быстро ликвидировали.

В Белгородском районе в селе Салтыково FPV-дроном атакован автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры спаслись, а вот само транспортное средство получило повреждение.

Ранее в Сети появилось видео, как украинский дрон влетает в квартиру, где была 75-летняя пенсионерка. После этого произошел взрыв.