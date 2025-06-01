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Гладков принес соболезнования в связи с ЧП с поездом в Брянской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале выразил слова соболезнования семьям погибших и пострадавших в ЧП в Брянской области, где мост рухнул на пассажирский поезд.

Губернатор назвал случившееся страшной трагедией. Он решил обратиться ко всей Брянской области со словами поддержки.

По словам Гладкова, трагедия произошла из-за «подлого террора».

«Мы как никто понимаем, на что способен враг — подлый террор против мирных людей», — написал Гладков.

Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения домой к близким.

Вечером 31 мая в Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд. Погибли 7 человек, еще 66 пострадали. Причина обрушения — подрыв.