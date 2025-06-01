Гладков принес соболезнования в связи с ЧП с поездом в Брянской области
Фото - © Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале выразил слова соболезнования семьям погибших и пострадавших в ЧП в Брянской области, где мост рухнул на пассажирский поезд.
Губернатор назвал случившееся страшной трагедией. Он решил обратиться ко всей Брянской области со словами поддержки.
По словам Гладкова, трагедия произошла из-за «подлого террора».
«Мы как никто понимаем, на что способен враг — подлый террор против мирных людей», — написал Гладков.
Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения домой к близким.
Вечером 31 мая в Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд. Погибли 7 человек, еще 66 пострадали. Причина обрушения — подрыв.