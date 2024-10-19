Гладков: мужчина получил баротравму из-за удара ВСУ по городу Шебекино

Украинские войска обстреливают Шебекино в Белгородской области. Был ранен мужчина, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Житель Шебекина получил баротравму. Его отвезли в Шебекинскую центральную районную больницу.

Украинские войска дважды обстреляли Шебекино. Урон был нанесен четырем многоквартирным, и стольким же частным домам. Также были повреждены два нежилых здания и коммерческий объект.

«Выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — добавил Гладков.

Баротравма — физическое взрывание органов тела, вызванное разницей давления между внешней средой и внутренней полостью.

Ранее мина «Колокольчик» взорвалась в руках жителя Шебекина. Его госпитализировали.