Гигантская летучая мышь проникла в квартиру жителя Подмосковья

сегодня в 13:21

На опубликованных кадрах видно, как летучая мышь передвигается по стенке, а потом взлетает. Испуганный оператор прячется за дверью.

Какое-то время животное находилось в квартире, но потом вылетело через окно.

Ранее залетевшая в квартиру летучая мышь напугала жителей Некрасовки. Семья приняла ее за огромного паука. История закончилась благополучно — мышь достали из-под шкафа и выпустили на улицу.