Гигантская летучая мышь проникла в квартиру жителя Подмосковья
Огромная летучая мышь напугала жителя ЖК «Томилино Парк» в Люберцах
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Гигантская летучая мышь напугала жителя подмосковного ЖК «Томилино Парк». Хозяевам пришлось прятаться от животного, сообщает Telegram-канал «Москвик. Новости Москвы».
На опубликованных кадрах видно, как летучая мышь передвигается по стенке, а потом взлетает. Испуганный оператор прячется за дверью.
Какое-то время животное находилось в квартире, но потом вылетело через окно.
Ранее залетевшая в квартиру летучая мышь напугала жителей Некрасовки. Семья приняла ее за огромного паука. История закончилась благополучно — мышь достали из-под шкафа и выпустили на улицу.