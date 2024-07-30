«Подумали, что паук»: москвичи испугались залетевшей к ним в квартиру летучей мыши

В одну из московских квартир ночью залетела летучая мышь, которую приняли за гигантского паука, сообщает SHOT .

Семья, проживающая в жилом комплексе в Некрасовке, не сразу разобрала, кто забрался к ней в квартиру через окно. Проснувшиеся домочадцы решили, что это гигантский паук.

Из-за темноты животное было трудно разглядеть. Что это летучая мышь, стало ясно после того, как она зашевелила крыльями. Животное сначала расположилось на шкафу, но затем, испугавшись людей, забилось за него.

Ночного гостя пришлось доставать нескольким людям. Затем летучую мышь выпустили на улицу. Животное благополучно покинуло московскую квартиру и улетело.