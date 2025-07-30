Героев ждет награда: хирурги на Камчатке продолжили оперировать при землетрясении

Мощное землетрясение застало хирургов в Камчатском онкологическом диспансере прямо во время проведения операции. Однако врачи сохранили хладнокровие и не бросили больного, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Момент, когда операционную начало трясти, попал на видео. На записи видно, что тогда врачи прижались к койке с больным. Доктора держали пациента, чтобы тот не упал на пол. Сейчас он чувствует себя хорошо, операция прошла успешно.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов написал в Telegram-канале, что врачей онкодиспансера представят к государственным наградам. Соответствующие документы начали готовить.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Появилась угроза цунами. Через некоторое время его первая волна накрыла побережье Северо-Курильска в Сахалинской области. Людей вовремя эвакуировали на возвышенность, поэтому никто не пострадал. Также появилось видео с последствиями землетрясения.