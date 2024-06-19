«Герани» разрушили Научно-исследовательский институт во Львове

сегодня в 10:06

ВС РФ с помощью беспилотников «Герань» атаковали и разрушили Научно-исследовательский институт во Львове, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовой.

Он уточнил, что НИИ разрушено в результате проведенной точечной атаки. В каком именно направлении там проводили работы — информации нет.

Ранее Садовой отметил, что в селе Малехов Львовской области произошел взрыв. Подробностей инцидента нет.