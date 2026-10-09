В Подмосковье отметят Всемирный день мигрирующих птиц

Всемирный день мигрирующих птиц отметят в воскресенье, 11 октября. Дата призвана привлечь внимание к миграции пернатых и сохранению мест их гнездования и зимовок, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всемирный день мигрирующих птиц помогает повысить осведомленность о причинах и механизмах миграции, а также о факторах, влияющих на маршруты перелетов. Сохранение мест гнездования и территорий зимовок важно для поддержания численности популяций.

«В этот день есть еще один повод задуматься об изменениях в поведении мигрирующих птиц. Орнитологи уже давно говорят о том, что все больше птиц остается зимовать в Подмосковье из-за климатических изменений. Это очень сильно меняет весь образ жизни таких особей, нарушая сложившийся жизненный цикл и мотивации», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Чтобы не менять поведение мигрирующих птиц, сформировавшееся в процессе эволюции, важно не подкармливать их без необходимости, если природной кормовой базы достаточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.