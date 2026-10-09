Глава Химок Инна Федотова встретилась с семьями участников СВО

Инна Федотова 8 октября провела в Химках неформальную встречу с детьми, женами и мамами участников специальной военной операции. Семьи вместе с главой округа готовили угощения и участвовали в творческих занятиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Химок Инна Федотова 8 октября встретилась с семьями участников специальной военной операции. На неформальную встречу пришли дети, жены и мамы бойцов.

Участники пекли яблочный пирог и плюшки, готовили чак-чак, делились семейными рецептами и рассказывали о традициях. Дети украшали пряники и придумывали узоры. Инна Федотова присоединилась к приготовлению блюд и творческим занятиям. В завершение все попробовали угощения, сделанные своими руками.

«Для меня было особенно приятно, что мы собрались на одной большой кухне — в уютной, по-настоящему домашней обстановке. Здесь никто никуда не спешил. Мы общались, узнавали об интересах друг друга, говорили о детях, их увлечениях и маленьких радостях», — сказала Инна Федотова.

Такие встречи помогают поддержать семьи бойцов, дают им возможность быть услышанными и открыто поговорить. Подобные мероприятия планируют проводить регулярно, предлагая новые форматы для взрослых и детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.