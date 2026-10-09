Михаил Криворучко посетил гофрокомбинат в Павловском Посаде

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Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко 8 октября посетил Павлово-Посадский гофрокомбинат и обсудил планы его развития, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Криворучко посетил Павлово-Посадский гофрокомбинат — одно из крупнейших предприятий города. За 15 лет компания выросла из небольшой фирмы в одного из крупнейших российских производителей гофроупаковки и вошла в топ-10 страны.

Современные цеха предприятия занимают 22 гектара. Комбинат выпускает 360 млн кв. м продукции в год. Следующий крупный проект — запуск новой картоноделательной машины КДМ-3 к 2028–2029 годам.

Михаил Криворучко поблагодарил исполнительного директора Олега Александровича Кушнира за экскурсию, открытый диалог и возможность познакомиться с производством и обсудить планы развития.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.