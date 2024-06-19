Взрыв произошел в селе Малехов Львовской области
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Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что в селе Малехов Львовской области был слышен взрыв. Об этом сообщает Газета.ru.
Ранее украинское издание «Общественное» отмечало, что во Львове произошли взрывы.
18 июня была информация о серии взрывов на территории Харькова.
ВС РФ начали бить по инфраструктуре Украины с октября 2022 года. Это произошло вскоре после взрыва на Крымском мосту. Сирена воздушной тревоги регулярно звучит в различных регионах страны, часто ее включают на всей территории Украины.