Взрыв произошел в селе Малехов Львовской области

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Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что в селе Малехов Львовской области был слышен взрыв. Об этом сообщает Газета.ru .

Ранее украинское издание «Общественное» отмечало, что во Львове произошли взрывы.

18 июня была информация о серии взрывов на территории Харькова.

ВС РФ начали бить по инфраструктуре Украины с октября 2022 года. Это произошло вскоре после взрыва на Крымском мосту. Сирена воздушной тревоги регулярно звучит в различных регионах страны, часто ее включают на всей территории Украины.