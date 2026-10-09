Педагоги-психологи в Одинцове обсудили адаптацию первоклассников

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Педагоги-психологи 7 октября встретились в Одинцовской школе «Надежда», чтобы подвести итоги диагностики адаптации первоклассников и проработать программы сопровождения детей в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовской школе «Надежда» 7 октября состоялась встреча методического объединения педагогов-психологов. Участники обсудили результаты диагностики адаптации первоклассников и наметили направления дальнейшей работы.

Особое внимание уделили программам сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в дополнительной поддержке. Важным условием эффективности этой работы назвали тесное взаимодействие всех специалистов.

Такие встречи помогают выстраивать системную и своевременную психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного процесса. Эта работа требует постоянного анализа и гибкости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.