Экс-совладельца «Ленты» и «Юлмарта» Костыгина отправили под домашний арест

Экс-совладельца «Ленты», «Юлмарта» и «Рив Гош» Дмитрия Костыгина отправили под домашний арест по новому делу о мошенничестве в особо крупном размере. После задержания его привезли в Таганский районный суд Москвы, который избрал эту меру пресечения, сообщает Baza .

Костыгин уже попадал в поле зрения следствия: ранее его обвиняли в мошенничестве при получении кредита на 1 млрд рублей.

По версии обвинения, банку были переданы недостоверные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В 2017 году предпринимателя отправили под домашний арест, а спустя год он вышел на свободу под залог в 25 млн рублей.

В сентябре 2024 года суд вынес приговор Костыгину и другим фигурантам, признав их виновными в причинении банкам ущерба на общую сумму 3,14 млрд рублей. Бизнесмену назначили четыре года колонии общего режима, но от отбывания наказания его освободили в связи с истечением срока давности. Тогда же обвинение в мошенничестве переквалифицировали на более мягкую статью — о причинении имущественного ущерба.

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