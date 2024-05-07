Генпрокуратура проверит музыканта Балунова, назвавшего россиян рабами и выродками

Екатеринбургские общественники из движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» обратились в Генпрокуратуру России с просьбой проверить публикации бывшего басиста группы «Король и Шут» Александра Балунова на экстремизм, пишет Mash .

Общественникам не нравится, что проживающий в Калифорнии музыкант называет россиян рабами и выродками, а также публикует странные посты в соцсетях, при этом продолжает зарабатывать в родной стране. На территории России Балунов продает книги собственного авторства.

Генпрокуратура России отреагировала на поступившую информацию и изучит публикации панка. Книги экс-лидера «Короля и Шута» также проверят на предмет запрещенных высказываний.

Ранее с просьбой провести аналогичную проверку в отношении солиста группы ДДТ Юрия Шевчука в Генпрокуратуру обратился общественник Андрей Згонников. Ему не понравились высказывания рокера на концерте в Дубае.