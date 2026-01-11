сегодня в 17:44

Генконсульство РФ: на затонувшем катере на Пхукете пострадали 23 россиянина

На Пхукете 23 российских туриста были доставлены в больницу после того, как прогулочный катер столкнулся с рыболовецким судном. Об этом сообщил генеральный консул в островной провинции Таиланда Егор Иванов, пишет ТАСС .

По словам Иванова, на борту прогулочного судна находились 33 гражданина России, а также выходцы из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других государств.

В результате столкновения двух транспортных средств погибла юная россиянка и более 20 граждан РФ получили травмы различной степени тяжести.

«23 гражданина РФ с травмами различной тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь», — рассказал Иванов.

Ранее сообщалось, что на Пхукете погибла 18-летняя девушка. Происшествие случилось рядом с островом Ко Кай, всего на борту прогулочного катера находились 52 человека.

