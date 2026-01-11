сегодня в 09:09

18-летняя россиянка погибла на затонувшем катере на тайском Пхукете

18-летняя россиянка Елизавета С. погибла при столкновении туристической лодки Korawich Marine 888 и рыболовного траулера Pichau Samut 1 рядом с островом Ко Кай на тайском Пхукете. Об этом сообщает SHOT .

Суммарно травмы получили 12 человек. Одного увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Всего на борту находились 52 туриста. Их обслуживали три члена экипажа.

Ранее лодка Korawich Marine 888 с русскоговорящими туристами врезалась в рыболовный траулер Picha Salmut 1 на Пхукете. У первого судна передняя часть разлетелась в щепки. Оно начало тонуть. 55 человек оказались в воде. Однако местные службы быстро спасли пострадавших и увезли на берег.

