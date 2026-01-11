Лодка с русскоговорящими врезалась в рыболовное судно и затонула на Пхукете

Лодка Korawich Marine 888 с русскоговорящими туристами врезалась в рыболовный траулер Pichai Salmut 1 в тайском Пхукете. Несколько человек были ранены, а судно затонуло, сообщает SHOT .

На борту лодки Korawich Marine 888 были 52 туриста. Их обслуживали три члена экипажа.

От столкновения у туристической лодки в щепки разлетелась передняя часть. В результате она начала тонуть. 55 человек оказались в воде.

Местные службы спасли пострадавших. Их достали из воды и привезли на берег.

На опубликованной записи видно, что у туристической лодки полностью разбита передняя часть. Внутрь судна начала попадать вода. В результате Korawich Marine 888 пошло ко дну и перевернулось. Пострадавшим раздали спасательные жилеты. Часть из них залезли на обломки судна и ждали помощи там.

