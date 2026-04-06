Генерал-лейтенант, командующий авиацией Северного флота погиб при крушении Ан-26

В Крыму при крушении Ан-26 погиб генерал-лейтенант, командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко, сообщает «Осторожно, новости» .

Про смерть военного рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания правительства региона. Заседание началось с минуты молчания.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение у населенного пункта Куйбышево Бахчисарайского района Крыма 31 марта. Погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Среди погибших были воины-североморцы.

Следком возбудил уголовное дело. Его расследуют по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

