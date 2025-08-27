сегодня в 19:01

Гендиректора «Евростроя» отправили под стражу по делу о хищениях в Белгороде

Генерального директора «Евростроя» Эдгарда Х. заключили под стражу на один месяц 27 дней. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Эдгарда Х. обвиняют в совершении преступления по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

ТАСС пишет, что гендиректор «Евростроя» — фигурант уголовного дела врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова. Обоих задержали в рамках расследования дела о хищениях на возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.

Утром 27 августа врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова задержали силовики. Его подозревают в хищении 1 млрд рублей во время строительства фортификаций в Белгородской области.