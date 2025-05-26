«Газуй, газуй, газуй»: медведь заинтересовался девушками на Камчатке

Медведь на Камчатке переплыл реку, попытавших добраться до двух девушек

В Камчатском крае медведь заинтересовался двумя девушками, отдыхающими на природе. Ради новых подруг косолапый даже переплыл реку, сообщает Baza .

Отдыхающие на берегу девушки вовремя заметили медведя, который переплывал реку и направлялся в их сторону.

На опубликованных кадрах видно, как косолапый пересекает водоем прямо напротив девушек. При этом хищника сносит сильное течение. Подруги сели в машину и хотели уехать, но чуть не забыли на берегу свою собачку.

Медведь с трудом, но переплыл реку, а затем направился к машине. Девушки перестали снимать и с криками «газуй, газуй, газуй» покинули берег.

Ранее медведь растерзал сотрудника лесничества, тушившего пожар в Забайкалье. Также ведутся поиски второго лесного пожарного.