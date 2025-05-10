Медведь растерзал сотрудника лесничества, тушившего пожар в Забайкалье
В Хилокском районе Забайкалья медведь растерзал сотрудника лесничества, когда он боролся с пожаром, сообщает РЕН ТВ.
Во время тушения огня двое пожарных отделились от группы. Именно тогда на мужчин, предположительно, напал медведь. Раны, которые получил один из лесничих, оказались смертельными.
Также ведутся поиски второго лесного пожарного. А еще специалисты уточняют обстоятельства инцидента.
Ранее медведь разорвал 70-летнего мужчину в Башкирии. У пострадавшего диагностировали рваные раны и множественные переломы костей.