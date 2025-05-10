Медведь растерзал сотрудника лесничества, тушившего пожар в Забайкалье

сегодня в 07:30

В Хилокском районе Забайкалья медведь растерзал сотрудника лесничества, когда он боролся с пожаром, сообщает РЕН ТВ .

Во время тушения огня двое пожарных отделились от группы. Именно тогда на мужчин, предположительно, напал медведь. Раны, которые получил один из лесничих, оказались смертельными.

Также ведутся поиски второго лесного пожарного. А еще специалисты уточняют обстоятельства инцидента.

Ранее медведь разорвал 70-летнего мужчину в Башкирии. У пострадавшего диагностировали рваные раны и множественные переломы костей.