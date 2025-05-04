Медведь разорвал 70-летнего мужчину в Башкирии, врачи борются за его жизнь

В деревне Шарипово Абзелиловского района в Башкирии 4 мая медведь напал и серьезно покалечил 70-летнего мужчину. Врачи Белорецкой больницы стараются спасти жизнь пострадавшего, об этом в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

«Случай произошел сегодня (4 мая — ред.) в деревне Шарипово Абзелиловского района. Пациента доставили в Белорецкую ЦРКБ в крайне тяжелом состоянии», — рассказал Рахматуллин.

Медики диагностировали у пострадавшего пенсионера рваные раны и множественные переломы костей. В настоящее время врачи стараются спасти жизнь пациента, пострадавшего от встречи с лесным хищником.

Ранее от встречи с животными пострадала семилетняя жительница Новокузнецка в Кемеровской области. Там две взбесившиеся лошади сбили девочку во дворе многоквартирного дома. Юная горожанка попала в больницу с сотрясением мозга и гематомами.