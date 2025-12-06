ГАЗель взорвалась на трассе в пригороде подмосковного Солнечногорска

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Отмечается, что ГАЗель сначала загорелась, а потом взлетела на воздух. На месте образовалась пробка более двух километров со стороны Солнечногорска. На опубликованных кадрах видно горящую машину.

Причины взрыва уточняются. О пострадавших не сообщается.

6 декабря в подмосковном Подольске на Симферопольском шоссе автомобиль такси попал в аварию, в результате происшествия водитель погиб.

