«Газель смерти»: у грузовика отвалилось колесо во время езды на МКАДе

На МКАДе у «Газели» отвалилось колесо во время езды

Днем 21 июля на МКАДе произошло ДТП с участием «Газели», у которой внезапно лопнуло колесо прямо во время езды, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Инцидент произошел на Рублевском шоссе около 16:50. «Газель» двигалась в одном из потоков. Внезапно у нее на ходу отвалилось колесо.

Момент аварии попал на видеорегистратор. Грузовику пришлось остановиться.

В этот момент колесо покатилось дальше по трассе — оно успело ударить проезжающую мимо машину.

Ранее два самосвала и две «Газели» столкнулись на трассе А-107 в Домодедове. В результате ДТП движение на участке дороги было перекрыто.