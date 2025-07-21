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2 самосвала и 2 «Газели» столкнулись на трассе А-107 в Домодедове

Массовая дорожная авария с участием четырех машин произошла на трассе А-107 в округе Домодедово в Подмосковье, сообщает «Царьград» .

Предварительно, перед поворотом на село Лямцево 20 июля было столкновение двух самосвалов и двух «Газелей». О пострадавших данных нет.

В результате ДТП движение на участке дороги было перекрыто. В сторону Домодедова образовался большой затор. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее трое детей и водитель пострадали в ДТП с грузовиком под Можайском. Их госпитализировали.