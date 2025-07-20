Трое детей и водитель пострадали в ДТП с грузовиком под Можайском

На 125 км Минского шоссе в Можайском округе произошла дорожная авария с участием грузовика и легковой машины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

ДТП случилось в районе 14:05 в воскресенье. Предварительно, водитель за рулем грузовика DAF совершил попутное столкновение с остановившейся в правой полосе легковушкой Chery, от этого она врезалась в тросовое ограждение.

В результате дорожной аварии пострадали водитель-женщина 1981 года рождения, трое детей-пассажиров Chery 2024, 2019 и 2009 годов рождения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями.

Ранее машина сбила самокатчика на Московском проспекте в Калининграде. После сильного удара самокатчик перевернулся в воздухе. Сделав сальто, он упал на дорогу. Ему чудом удалось выжить.