Трое детей и водитель пострадали в ДТП с грузовиком под Можайском
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
На 125 км Минского шоссе в Можайском округе произошла дорожная авария с участием грузовика и легковой машины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
ДТП случилось в районе 14:05 в воскресенье. Предварительно, водитель за рулем грузовика DAF совершил попутное столкновение с остановившейся в правой полосе легковушкой Chery, от этого она врезалась в тросовое ограждение.
В результате дорожной аварии пострадали водитель-женщина 1981 года рождения, трое детей-пассажиров Chery 2024, 2019 и 2009 годов рождения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями.
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