«Газель» с маслом в бочках полностью выгорела на Каширском шоссе
Фото - © Telegram/«МК: срочные новости»
Утром 20 февраля на Каширском шоссе загорелась «Газель». Автомобиль перевоил бочки, наполненные маслом, сообщает «МК: срочные новости».
Обошлось без взрывов. При этом сама «Газель» выгорела полностью.
На опубликованных в Сети кадрах, снятых очевидцами, видно, что от автомобиля остался только металлический каркас. При этом сами бочки выглядят как новые.
Ранее в Москве на стройплощадке в Новосущевском переулке раздался взрыв. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.