сегодня в 15:06

«Газель» с маслом в бочках полностью выгорела на Каширском шоссе

Обошлось без взрывов. При этом сама «Газель» выгорела полностью.

На опубликованных в Сети кадрах, снятых очевидцами, видно, что от автомобиля остался только металлический каркас. При этом сами бочки выглядят как новые.

Ранее в Москве на стройплощадке в Новосущевском переулке раздался взрыв. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие.

