Девушка не проснулась после вечеринки с друзьями в Екатеринбурге
В квартире на улице Академика Парина в Екатеринбурге 25-летняя девушка не проснулась после вечеринки с друзьями, сообщает «E1.RU | Новости Екатеринбурга».
Пятеро друзей 12 апреля сняли посуточно квартиру. Они веселились, распивали алкоголь, а потом легли спать.
25-летняя девушка в 2 часа ночи переписывалась с молодым человеком, после чего уснула. На следующий день ее друзья проснулись, а она нет. Молодые люди попытались разбудить ее, но поняли, что подруга умерла.
Компания вызвала медиков и полицейских. Как рассказал источник, в смерти девушки не нашли криминала.
