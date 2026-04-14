Девушка не проснулась после вечеринки с друзьями в Екатеринбурге

25-летняя девушка скончалась во сне после вечеринки в Екатеринбурге

В квартире на улице Академика Парина в Екатеринбурге 25-летняя девушка не проснулась после вечеринки с друзьями, сообщает «E1.RU | Новости Екатеринбурга» .

Пятеро друзей 12 апреля сняли посуточно квартиру. Они веселились, распивали алкоголь, а потом легли спать.

25-летняя девушка в 2 часа ночи переписывалась с молодым человеком, после чего уснула. На следующий день ее друзья проснулись, а она нет. Молодые люди попытались разбудить ее, но поняли, что подруга умерла.

Компания вызвала медиков и полицейских. Как рассказал источник, в смерти девушки не нашли криминала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.